Gjer klart til opning igjen

Nyhende

I alt 15 ruter vart knuste då det natt til torsdag vart gjort hærverk mot Family Sports Club sine lokale på Vikøyra i Sykkylven. Dagleg leiar, Even Rotevatn uttalte torsdag ettermiddag at han ønskte å opne så snart som råd, men at det låg føre eit omfattande oppryddingsarbeid, samt at vindaugsopningane måtte tettast.