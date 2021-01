Brenn for lokale ingrediensar

Nyhende

Det var i 2017 at Harald Strømmegjerde for alvor byrja å jobbe med å setje opp sitt eige brennevinsbryggeri i garasjen på heimgarden Nymarka i Straumgjerde. Han tok over garden i 1995, som fjerde generasjon gardbrukar, og hadde heile vegen ein plan om å bruke garden til noko den dagen han slutta med sauedrift.