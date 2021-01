Nyhende

Dagleg leiar ved Family Sports Club Sykkylven, Even Rotevatn, er svært glad for at han kan ønskje medlemmane velkomne tilbake. Før helga kunne han informere om at dei ikkje kom til å opne før tidlegast måndag 1. februar, men kan no fortelje at dei allereie i dag, laurdag, har klargjort lokalet for trening igjen.