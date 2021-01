Skip i Geiranger, Aure, fotball og badminton

Nyhende

HAUGBUKTA I SYKKYLVEN: Dette er truleg det eldste biletet som finst av Aure, frå Haugbukta i 1865. Lengst til venstre står eit ishus som vart nytta til å lagre fersk laks i, seinare vart det brukt til smie. Det store huset med ark vart oppsett av Peter Olsen Eidem, men han selde det til Severin K. Aure, som dreiv butikk i første høgda og hadde bustad oppe. Dei tre nausta til høgre, er Lied-naustet, Myhre-naustet og naustet til Nakkegjerde og Relling. Deretter kjem ein open plass, Kyrkjeplassen. Dei som brukte båt til kyrkje, samla seg der før dei for heim att etter preika. Det stor opne naustet vart kalla Storebåtnaustet. Det vart bruk til å tørke sild- og seinøter i. Lengst til høgre, laksegilja. Båtane ved den vesle kaia er føringsbåtar. Dei var kledde med bord innvendig, slik at dei var nesten doble. Dette vart gjort for at dei betre skulle tole å ta ombord tungt gods, krøter o.l.