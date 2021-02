Nyhende

I 2019 vart Nysetervegen og Fausavegen rehabilitert av Sykkylven kommune og fram til kommunegrensa mot Stranda. Sidan Stranda kommune sine innbyggjarar i Fausa og hytteeigarar frå Stranda ved Nysætervatnet nyttar dette vegsystemet, gjekk dei to kommunane i september i fjor inn for ein avtale om at Stranda kommune skal kompensere Sykkylven kommune for dette.