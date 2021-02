Bøtelagt for mobilbruk og isete frontrute

Nyhende

Det melder Møre og Romsdal politidistrikt i ei melding på Twitter. Som resultat av trafikkontrollen i Sykkylven sentrum blei det utdelt i alt fire forenkla førelegg. Det vart utdelt eitt som følgje av bruk av mobiltelefon, eitt for manglande skraping av frontrute og to forenkla førelegg for brot på skiltforskrifta. Dette tyder at ein ikkje har overheldt vikeplikta eller ikkje følgd andre skilt langs vegen.