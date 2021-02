Fylkeskommunen løyver pengar til kaiprosjekt i Stranda

Nyhende

Det melder Erik Kursetgjerde, fylkestingsrepresentant for Arbeidarpartiet frå Sykkylven og medlem av næringsutvalet. I vedtaket som blei gjort under tysdagens møte i Kultur-, nærings- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, kjem det fram at fylkeskommunen vil løyve 1,055 millionar kroner til Stranda kommune sitt «Grøn kai»-prosjekt.