Vil trygge skulevegane

Nyhende

Opplæringslova slår fast at elevar i 2. til 10. trinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skuleskyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særskilt farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss, utan omsyn til veglengda. Då må kommunen fatte enkeltvedtak om skuleskyss for aktuelle elevar. Siste politiske vedtak om farleg eller vanskeleg skuleveg vart gjort for ulike strekningar i levekårsutvalet i 2009 og 2013. Sidan då har det skjedd ein del endringar både i skulestruktur og vegstruktur, og difor var det naudsynt med nye vurderingar. Levekårsutvalet såg på dei kommunale skulane Aure, Sørestranda og Vik, samt private Velledalen montessoriskule og Hundeidvik privatskule.