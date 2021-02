Eit lyspunkt i kvardagen

Nyhende

– Vi ønskjer å gi dei eldre i Sykkylven eit lite lyspunkt i kvardagen, og heidre dei som gjennom mange år har bana veg og bidratt til at Sykkylven er den gode bygda den er å leve og bu i. I den tida vi er i no, men mange restriksjonar grunna korona, er det fleire som opplever mangel på møteplassar og færre får besøk. I jobben min som diakon får eg heller ikkje høve til å lage til opplegg i kyrkjene for seniorane slik eg så gjerne skulle ønskje, seier Lohne.