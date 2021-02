Leiar i utvalet for miljø og kommunalteknisk Frank Sve

Reagerer på kutt i opningstida på Kjølen miljøstasjon

– Som leiar for utvalet for miljø og kommunalteknisk i Stranda kommune, reagerer eg sterkt på at ÅRIM har kutta i opningstida på Kjølen miljøstasjon, skriv Frank Sve i eit brev til dagleg leiar i ÅRIM, Øystein Peder Solevåg.