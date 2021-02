Entreprenør på Voss skuld i at mobildekninga forsvann på Hellesylt

Nyhende

I alt 70.000 menneske på Nordvestlandet mista både telefon og internett i fleire timar fredag ettermiddag. Det gjaldt for det meste i Vestland fylke, men òg Stranda kommune vart ramma. I fleire timar var det ingen mobildekning eller internett på Hellesylt, og det gjorde at tryggingsalarmane for eldre heller ikkje funka.