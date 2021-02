Gudsteneste 7. februar 2021

Nyhende

Opning

Når du feirar gudsteneste i heimen kan du byrje med å seia:

«I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande.»

Salme 276

T Nicolaus Decius 1523, O M.B. Landstad 1861, A. Brunvoll 1978

M Valentin Schumann 1539

1 Gud, einast Gud i himmelhøgd,

han være lov og ære!

For freden han har sendt til jord,

skal han velsigna vere!

Til menneske er nåden send,

mot dei er Herrens hugnad vend,

all strid har no ein ende.





2 Vi lovar, prisar, tilbed deg,

vi gjev deg takk og ære.

Med evig truskap herskar du,

ditt namn velsigna vere!

Ja, utan grenser er di makt,

og alt må skje som du har sagt,

du allmakts Gud og Fader.





3 Å Jesus Krist, Guds eigen Son,

som herskar med din Fader,

forsonar, ver vår hjelp og von

og trøyst mot alt som skader.

Gjev oss din nåde, du Guds lam,

som bar all verdsens synd og skam,

du Herre, høg og heilag.





4 Du Heilag Ande, største skatt,

du kan oss evig trøyste

og verne dei mot Satans vald

som Jesus Krist forløyste.

I naud og fare styrk vår von

ved trua på Guds eigen Son,

og gjer oss sæle! Amen.

Tekstlesing

Mark. 9,2-13

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, 3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. 5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. 7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» 8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.

9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. 11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» 12 Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? 13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»





Preike

Tiden rett etter jul og fram til nå kalles Åpenbaringstiden. På søndagene ser vi forskjellige sider av Jesus; han åpenbarer seg som Gud selv i kjøtt og blod. I dag kulminerer dette på toppen av fjellet (Det er usikkert om dette skjedde på Tabor- eller Hermonfjellet i Israel). Så langt har det ikke vært mulig å se noe særlig ved Jesus. Eller jo, han gjorde mirakler og under, men det var det han gjorde, som var spesielt – ikke hans utseende. Her på fjellet får de tre nærmeste disipler lov å se det, alle mennesker vil se den dagen Jesus kommer igjen: Et lys av herlighet i Jesus selv som viser at han ikke bare er menneske. Han er sann Gud. Og dette bekreftes av Gud Fader, som taler og sier at Jesus er sønnen hans som vi må lytte til: «Høyr han!»

Og her er det viktig for oss å stoppe og reflektere over de ordene «Høyr han!». Jeg kan selv oppleve ‘stemmer’ i mitt eget liv, som driver meg i forskjellige retninger. Indre stemmer og ytre stemmer. F.eks. kan både mine følelser og fornuft være sterke indre stemmer, men det er ikke alltid de er samsvarer med Jesu stemme, og det han vil. Hvordan ønsker jeg f.eks. å bruke pengene mine? Lytter jeg til Jesu stemme som kaller meg til å dele med andre? Og det kan være ytre stemmer: ‘Gå fra ektefellen din!’, ‘Hvem har egentlig sannheten? - du må skape din egen sannhet!’, ‘Gud finnes ikke!’, ‘Kirken behøver vi kun til de store begivenhetene i livet!’ osv. Da rusker Gud i meg – kjærlig – og sier: «Høyr han!» Jesus er virkelig Gud, og derfor trenger jeg å lytte til han for at han kan korrigere de indre og ytre stemmer i livet mitt. Og mest av alt så trenger jeg å lytte til ham så han kan styrke troen min og relasjonen til ham.

Vi vet jo alle at hvis mann og kvinne i ekteskapet slutter å snakke sammen, da får ekteskapet problemer. På samme måte trenger vi god dialog i livet med Jesus. Vi trenger å lytte til ham: Lytte til Bibelen, gå på gudstjenester, be, lovsynge osv. Da hører vi Jesus og har fellesskap med han, og da leder han oss gjennom livet.

Amen.

Truvedkjenninga

(Reis deg gjerne opp og sei høgt)





Eg trur på Gud Fader, den allmektige,

som skapte himmelen og jorda.





Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne son, vår Herre,

som vart avla ved Den heilage ande,

fødd av Maria møy,

pint under Pontius Pilatus,

vart krossfest, døydde og vart gravlagt,

fór ned til dødsriket,

stod opp frå dei døde tredje dagen,

fór opp til himmelen,

sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,

skal koma att derifrå og døma levande og døde.





Eg trur på Den heilage ande,

ei heilag, allmenn kyrkje,

eit samfunn av dei heilage,

forlating for syndene,

oppstoda av lekamen

og evig liv.

Amen.

Salme 96

T Elias Blix 1900

M Håndskrift frå Roslagskulla 1693

1 Å Jesus, lat meg ljoset sjå

som frå ditt andlet lyser,

så det mitt mørker sprengja må

når hjarta mismod hyser!





2 I trui på det høge ord:

Du er Guds Son, den kjære,

eg ser deg stråla over jord

høgt i ditt himmelvære.





3 Så lat meg her i hjartans tru

for deg ein bustad gjera,

og sidan i din ljosheim bu –

der er det godt å vera!

Forbønn

Allmektige, evige Gud, vi takkar deg og prisar ditt heilage namn,

for du er god og di miskunn tek aldri slutt.

Vi bed for den verdsvide kyrkja.

Vi bed for biskop og prost, og vi bed for kyrkjelyden vår.

Styrk oss gjennom Ordet og sakramenta.

Gjev oss mot og vilje til å tena deg i ord og handling.

Hald di vernande hand over born og unge og kall oss alle til eit liv i tru og teneste.

Vi bed for menneske som har det vondt, for sjuke og einsame,

for heimlause, for flyktningar og krigsoffer, for alle som lid urett og er undertrykte, og for dei som nyleg er komne til landet vårt.





Hald oss fast i di sanning, og gjev oss din fred.

Herre, høyr vår bøn!

Det bed vi om I Jesu namn.

Amen.

Herrens bøn

(Så kan du be høgt eller stille)

Vår Far i himmelen!

Lat namnet ditt helgast.

Lat riket ditt koma.

Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.

Gjev oss i dag vårt daglege brød,

og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.

Og lat oss ikkje koma i freisting,

men frels oss frå det vonde.

For riket er ditt og makta og æra i all æve.

Amen.

Velsigninga

(Så seier du)

Herren velsigne deg og vare deg! Herren la sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred! Amen