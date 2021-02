Ordførarar krev nynorsk retteprogram for skuleelevane sine

Nyhende

Kvart år byrjar mellom 7 og 8.000 førsteklassingar med nynorsk som hovudmål i norsk skule. Sidan skulen no i stor grad er heildigitalisert er retteprogram på dei forskjellige appane og programma elevane bruker viktig. Allereie har Microsoft og Apple introdusert nynorsk som retteprogram og språk. Nett no er ikkje dette noko som er tilgjengeleg i programma til Google, og det er i det høvet at mållaga i Ørsta, Volda, Stranda og Ulstein har teke initiativ til eit opprop for å få Google til å inkludere nynorsk i programma sine.