Så mange er vaksinerte i Stranda og Sykkylven

Nyhende

Vaksinane mot koronaviruset har kome til landet, og arbeidet med vaksinering har heldt på i litt over ein månad. Fram til no er det Pfizer sin vaksine det har gått mest av her i landet, men natt til søndag 7. februar kom òg dei første vaksinane frå AstraZeneca til Norge.

På same måte som dei har hatt ein oversikt over kor mange som har vore smitta av koronaviruset i Norge, har VG laga ein oversikt over kor mange som har blitt vaksinerte i kvar enkelt kommune, og i landet totalt. Her nyttar dei tal som har kome inn frå FHI. Desse tala blir, ifølgje VG, oppdaterte kvardagar klokka 13.20. Her kan ein sjå kor mange enkeltdosar som er sett (både første og andredose), kor mange som er heilvaksinerte (fått begge dosane), eller som berre har fått den første dosen.

Nyss har teke ein kikk på denne statistikken for å sjå kor det står til i våre to kommunar, Sykkylven og Stranda. Begge kommunane har fortalt at det ikkje er evna til å vaksinere det står på, men kor mange vaksinar dei har tilgang til kvar veke.

I statistikken til VG finn vi desse tala for kor mange som har blitt vaksinerte i Sykkylven og Stranda. Tala i parentes viser kor mange per 100 innbyggarar:

Enkeltdosar:

Sykkylven: 282 (3,70)

Stranda: 151 (3,34)

Førstedosar:

Sykkylven: 228 (2,99)

Stranda: 120 (2,65)

Fullvaksinerte:

Sykkylven: 54 (0,71)

Stranda: 31 (0,69)