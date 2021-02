Synfaring vedrørande eigedomsskatt

Nyhende

Kommunen skal komande veka ut på utandørs synfaring av eigedommar. På synfaringa skal ein sjå på nye tilbygg, påbygg og bygningar generelt. Dei kommunale satsane for eigedomsskatt i Stranda kommune er på fire promille for hus og hytteeigedommar og fem promille for andre eigedomar det vert skrive ut eigedomsskatt på. Då det er ei utandørs synfaring er det ikkje naudsynt for eigedomseigarar å vere til stades. Skulle ein likevel ønske å vere til stades må ein vende seg til servicekontoret.