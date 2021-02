Planar om ny symjehall

Nyhende

Det var Høgre som i november i fjor fremja ein interpellasjon i Sykkylven kommunestyre om at administrasjonen skal starte arbeidet med ei sak der ein skal kartlegge behovet for eit nytt symje-, bade- og velværeanlegg i Sykkylven kommune. I arbeidet er det viktig at administrasjonen hentar innspel frå dei forskjellige brukargruppene. I interpellasjonen står det også: «Det er viktig å ha med moment knytt til om eit badeanlegg kan vere positivt for Sykkylven som turistdestinasjon og som trivselstiltak for innbyggarane».