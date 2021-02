Nyhende

Det planlagde felles kloakkreinseanlegget for kommunane Ålesund og Sula på Kvasneset i Sula kommune har vore ein stor snakkis på andre sida av Storfjorden i lengre tid. No engasjerer også formannskapet i Stranda kommune seg, med leiar i utvalet for miljø og kommunalteknikk Frank Sve (Frp) i spissen. Han fortel til Nyss at han er uroa over eventuelle konsekvensar av at ein legg reinseanlegget slik at kloakken kan gå inn i fjorden delar av året.