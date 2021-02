Kommunestyret i Stranda

Samrøystes nei til å ta imot flyktningar

Kommunestyret i Stranda vedtok at kommunen ikkje skal ta imot flyktningar i år. Bakgrunnen er at mottaksapparatet i kommunen er bygd ned og at ein ikkje veit om ein vil få tildelt flyktningar som skal busette seg om ein seier ja og legg til rette for det.