– Vi har prata om gratis ferjer sidan 2005, men eg er glad for å sjå at både Framstegspartiet og Arbeidarpartiet no set fokus på dei høge ferjeprisane. Då er vi tre store parti som meiner det same, om enn med litt nyansar, seier Per Ivar Lied frå Senterpartiet til Nyss.