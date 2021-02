Nyhende

– Over 400.000 vaksne i Noreg har svake grunnleggande ferdigheiter i lesing. Endå fleire i rekning og IKT. No deler regjeringa ut 166 millionar kroner for at vaksne i heile landet skal få tilpassa opplæring i grunnleggande ferdigheiter. Eg er glad for å sjå at pengane kjem i arbeid i ei rekkje bedrifter i Sykkylven, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim, som tysdag hadde eit digitalt møte med Sykkylven opplæringssenter, og tilsette og leiarar ved Ekornes.