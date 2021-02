Vil at fleire skal søke

Nyhende

– Det går veldig bra med industrien i Sykkylven for tida, men vi treng fleire folk. Derfor er vi opptekne av rekruttering til industrien, og at der er nok elevar som søker seg inn til linjene både for teknikk og industriell produksjon og til robotlinja, seier Per-Kjetil Våtmyr frå Sykkylven nærings- og industrilag.