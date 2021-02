Gudsteneste 21. februar 2021 1.søndag i fastetida

Nyhende

Opning

Når du feirar gudsteneste i heimen kan du gjerne lese høgt:

«I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande.»





Salme 117

T 1898/1906 Paul Nilsson

O 1980 Eyvind Skeie

M 1627 Anders Arrebo, 1697 Koralpsalmboken

1 Se, vi går opp til Jerusalem

i hellige fastetider

og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn,

i stedet for syndere lider.

2 Se, vi går opp til Jerusalem.

Hvem deler vår Herres smerte?

Hvem våker med Jesus i verdens natt

og bærer hans sorg i sitt hjerte?

3 Se, vi går opp til Jerusalem,

til Frelserens kors og pine,

til Lammet som ofres for verdens skyld,

for syndene dine og mine.

4 Se, vi går opp til Jerusalem,

til byen med glans og ære,

for Frelseren sa oss at der han er,

skal vi ved hans nåde få være.

Tekstlesing

Jesaja 58, 5-7

5 Er dette den fasta eg har valt,

ein dag då mennesket plagar seg sjølv,

bøyer hovudet som eit siv

og legg seg i sekk og oske?

Kallar du dette for faste

og ein dag etter Herrens vilje?



6 Nei, dette er fasta eg har valt:

å løysa urettferdige lenkjer,

sprengja banda i åket,

setja undertrykte fri

og å bryta kvart åk sund,



7 å dela ditt brød med svoltne

og la hjelpelause og heimlause koma i hus.

Du skal sjå til den nakne og kle han,

du skal ikkje snu ryggen til dine eigne





Tankar om fastetida

«Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen Og jula varer helt til påske. Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant, for der imellom kommer faste!»

Faste seier du? Kva er no dette fenomenet som kjem der inn mellom jul og påske og bryt opp festen? Er ikkje faste berre noko muslimane held på med i Ramadan?? Slettes ikkje! Faste har lange bibelske røter og er eit viktig hjelpemiddel for folk å finne rett retning i livet. Meir enn nokon gong burde faste vere noko vi nordmenn tek tilbake i liva våre.

Ja, for livet har i større grad vorte ein fest for oss i oljerike Noreg. Solid økonomi gjev rom for fest heile året. Så er faste ein festbrems, ein skikkeleg slankekur då? Nei, ikkje det heller. I den grad faste har noko med fest å gjere så er den ein fest-forsterkar. Sjå berre på kva vår moderne adventstid/-feiring har ført til: Vi kosar seg så intenst i advent at vi er så mette når jula kjem at vi hiv ho ut 2.juledag. Advent var tidlegare ei fastetid. Tenk kor mykje flottare julefeiringa var den gong. Kor mykje betre julekakene smaka når du faktisk venta til jul med å ete dei. No når vi nesten pakkar ut julegåver heile året, mistar festtida si kraft og vi menneske går glipp av den store gåva festtida kan vere.

Greitt. Fastetid kan vere fest-forsterkande. Men er det poenget med fasten at festen skal bli betre?

Nei, eg trur ikkje det er hovudpoenget, berre ein god sideeffekt. Hovudpoenget med fasten er å ta noko bort for å sleppe noko anna til. Så i våre liv kan det handle om å legge vekk noko støy for å skape ro. Legge vekk litt av vårt eige for å gje rom for nokon eller noko anna. Dette «anna» kan vere andre menneske, Gud, eller anna påverknad enn det du får til vanleg.

Heilt konkrete forslag til faste kan vere:

Ta bort snop og godteri, ikkje for å slanke deg, men for å gje dei pengane du sparer til dei fattige. Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon du kan gje pengane til.

Bytt surfing på mobilen til å faktisk ringe folk på mobilen.

Bytt TV med ein bok, gjerne noko som er til ettertanke og utvikling meir enn underhaldning.

Bytt skjerm med folk ( på ein måte som er lov i desse tider)

Planlegg du eit større prosjekt knytt til eigedomen din? Legg bort prosjektet for ei stund og tenk på om du skal bruke tida di på eit prosjekt som gagnar fellesskapet i staden.

Jesaja talar om at ei god faste er å «løysa urettferdige lenkjer». Kva er du slave av? Er det noko du treng å frigjere deg frå? Kanskje du kan bruke meir tid i bøn og be om at Gud skal fylle deg med Den Heliage Ande, sjå andre sine behov meir enn å søkje å sløkke alt det du tørster etter av velstand og suksess? Faste gjer vi når bøna fører oss til praktisk handling. Noko som skaper betre liv for andre enn oss sjølve.

Det er vanleg å ynskje god jul og god påske. Kanskje er det vi verkeleg treng i livet ei god faste.





Truvedkjenninga

Eg trur på Gud Fader, den allmektige,

som skapte himmelen og jorda.





Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne son, vår Herre,

som vart avla ved Den heilage ande,

fødd av Maria møy,

pint under Pontius Pilatus,

vart krossfest, døydde og vart gravlagt,

fór ned til dødsriket,

stod opp frå dei døde tredje dagen,

fór opp til himmelen,

sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,

skal koma att derifrå og døma levande og døde.





Eg trur på Den heilage ande,

ei heilag, allmenn kyrkje,

eit samfunn av dei heilage,

forlating for syndene,

oppstoda av lekamen

og evig liv.

Amen.





Salme 118

T 1529 Martin Luther, Sal 46

O 1855 M.B. Landstad, 1869 Elias Blix, 1983 Signe Seim

M Martin Luther/Hos Joseph Klug 1529

1 Vår Gud han er så fast ei borg,

han er vår skjold og verja.

Han hjelper oss i all den sorg

og naud som vil oss herja.

Vår gamle fiend sterk

med alvor gjer sitt verk.

Stor makt og mangfald list,

det er hans våpen visst.

På jord er ei hans like.

2 Med eigi makt me inkje vann,

det fekk ein usæl ende.

Men med oss går den rette mann

som Herren sjølv oss sende.

Hans namn det veit du visst:

Han heiter Jesus Krist,

Gud Sebaot han er

og Frelsar for vår verd.

Han sigeren skal vinna.

Forbøn

Evige Gud, skapar av himmel og jord,

vi takkar og lovprisar deg for all di miskunn mot oss.

Vi bed for ditt skaparverk.

Hjelp oss å forvalta det til beste for kvarandre.

Lei folk og nasjonar til å leva i fellesskap og fred.

Vara vår konge og hans hus.

Gjev visdom og mot til alle som har leiaransvar blant oss.

Fri oss alle frå misunning og mistenksame blikk,

og hjelp oss til å leva i fred og forsoning.

Gud, vi bed.

Vi bed for alle som lever i fattigdom.

Ver vern og ly for dei som er på flukt frå krig og katastrofar.

Vi bed om fred for Jerusalem og for alle

som knyter si von til denne byen.

Vi bed for det forsvarslause livet.

Ver nær hos alle som er sjuke, og som treng hjelp.

Vi bed for alle som saknar fellesskap og kjenner seg utestengde.

Hald di vernande hand over barnet i mors liv.

Hjelp dei som blir utsette for vald og overgrep.

Gjer oss til tenarar som kan lytta, lindra og lækja.

Gud, vi bed.

Vi bed for di kyrkje på jorda.

Fyll henne med din Ande.

Vern oss mot vrang lære og død gudsdyrking.

Ver hos alle som blir forfølgde for ditt namns skuld.

Vi bed for biskopen vår Ingeborg

og for alle med leiaransvar i kyrkja vår.

Vi bed for kyrkjelyden vår, for gudstjenester og samvær,

for dei som vert døypte i desse tider,

for foreldra, fadrane og andre som står dei nær.

Vi bed for konfirmantane våre.

Hjelp dei å finna din veg gjennom livet.

Lat dei kjenna seg omslutta av din kjærleik.

Gjev oss eit ope sinn i møte med menneske som har ei anna tru eller overtyding,

så vi ikkje fordømmer og snakkar usant om kvarandre.

Gud, vi bed.

Gode Gud, vi bed for dei fellesskapa der vi høyrer til,

kyrkjelyden, familien, vener og grannelag.

Vi bed for barnehagane og skulane våre,

for bedrifter og arbeidsplassar

og for dei som er arbeidslause.

Ver nær hos alle strevar med livet sitt.

Vi bed for heimane våre.

Lat truskap og respekt prega vår omgang med kvarandre.





Herrens bøn

Vår Far i himmelen!

Lat namnet ditt helgast.

Lat riket ditt koma.

Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.

Gjev oss i dag vårt daglege brød,

og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.

Og lat oss ikkje koma i freisting,

men frels oss frå det vonde.

For riket er ditt og makta og æra i all æve.

Amen.





Velsigninga

Herren velsigne deg og vare deg! Herren la sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred! Amen