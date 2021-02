Engasjert ungdom

Nyhende

Kven er dette? Namn: Rebecca Andreassen Vågsæter

Alder: 17 år

Bustad: Vikedalen

Yrke: Student og butikkmedarbeidar ved Europris

Rebecca Andreassen Vågsæter (17) har vakse opp både i Sykkylven og Stranda. Saman med foreldra Monica Andreassen og Eugen Vågsæter, og systra Ronja budde dei i Sykkylven medan dei pussa opp heimen på Stranda. Då Rebecca skulle byrje i første klasse var huset ferdig og familien flytta til Stranda. Der gjekk ho både barne- og ungdomskule, samt første året på vidaregåande ved lina studiespesialisering. Under «lockdown» i 2020 flytta Rebecca til Sykkylven og busette seg i Vikedalen saman med sambuaren Stefan Vatnehol. I haust byrja ho på andre året studiespesialisering ved Sykkylven vidaregåande skule. Det er mykje teori, så Rebecca synest at faget entreprenørskap og produktutvikling er ei kjekk avveksling. Her får elevane i oppgåve å lage ei bedrift frå grunnen av, frå utvikling av idear, planlegging, marknadsføring til ferdig produkt eller teneste. Hennar bedrift, «Studentbobla UB», har laga ei nettside med rabattar for vidaregåande elevar og studentar i fleire ulike butikkar i store delar av fylket.