Like sikkert som at snøen smeltar når det blir mildare i vêret, er det at hundeskiten som har blitt gøymt under snøen dukkar opp. Silje Hausvik i Sykkylven hundeklubb har, som mange andre, registrert alle innlegga på sosiale medium om små og store skithaugar rundt om i bygda, og har tatt initiativ til å køyre i gang ein konkurranse.