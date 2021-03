Nyhende

Historia om Torger Inge Sætre (28) frå Ikornnes i Sykkylven har skapt engasjement over heile landet. Først sto han fram i Sunnmørsposten, som òg vart gjengiven her i Nyss, der han fortalde om behandlinga som er til stades, men som Norge ikkje ønsker å betale då den er for dyr. Også tvillingbroren Joar lid av den same sjukdommen, men det er hos Torger det hastar mest med å få behandling.