Det vert mindre arbeidsløyse

NAV presenterte nyleg den månadlege ledigheitsstatistikken. Tala for februar viser at det vert færre arbeidsledige i Sykkylven og Stranda, etter ein svært tøff periode, der koronapandemien sørgja for skyhøg arbeidsløyse i området vårt. Ein situasjon med uro for høg arbeidsløyse er snudd til at mangel på arbeidskraft kan bli ei utfordring.