Unge vikingar angrip

Nyhende

Laurdag i vinterferieveka vart skirennet Young attacking Viking nok ein gong arrangert på Strandafjellet. Det er alpingruppene Stranda og Spjelkavik som står bak arrangementet og her kan alle delta. Her var deltakarar frå eitt år og opp til vaksen alder. Parallellslalåm var ein populær øving, men også skicross og minialperittet var populært då mange deltok også her.

– Vi er særs nøgde med arrangementet då over 90 deltok. Det er ikkje ofte vi går tom for startnummer, smiler Kjetil Dalen, trenar i Stranda Alpin.

– Young attacking Vikings sitt formål er å skape arrangement som appellerer til både born og vaksne. Det skal også skape skiglede, inspirerer til aktivitet og bryte barrierar i forhold til konkurransesituasjonar. Men aller mest skal dette vere ein morosam og uhøgtideleg alpindag, og spesielt for dei alle yngste alpinistane, fortel Jørund Hagen, leiar i Stranda Alpin.