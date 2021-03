Nyhende

– Først og fremst er det for å få ein meir rettferdig fakturering av vatnet. Slik det er no blir ein fakturert basert på kor stor bygninga er, men med ein vassmålar blir ein fakturert etter det faktiske vassforbruket, forklarer informasjonsansvarleg Tone Skårland Gjærde og avdelingsleiar for vann og avløp, Ivar Selsbakk, hos Sykkylven Energi AS til Nyss.