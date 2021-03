Sykkylven og Stranda må gje vaksinar til Oslo

Nyhende

Det var tysdag denne veka at helseminister Bent Høie (H) presenterte den nye vaksineringsstrategien mot koronaviruset. Her kom det fram at det vil bli sett av fleire vaksinar til kommunar med høgaste smittetrykk, og at kommunar med mindre smittetrykk då vil få mindre. Dette gjeld i alt 330 kommunar som vil måtte gje frå seg tre prosent av vaksinane sine. Her finn vi òg Stranda og Sykkylven, saman med resten av Møre og Romsdal.