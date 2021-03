Blomstrande iver

Nyhende

Kven er dette? Namn: Eirik Løvoll

Født: 1984

Foreldre: Irene Tafjord Løvoll og Leif-Erling Løvoll

Søsken: Elise og Bjørnar

Oppvaksen: Ramstaddal

Sivilstatus: Sambuar med Anne Turid Hindenes

Bustad: Einebustad i Hamar

Yrke: Service engineer for Kongsberg Maritime, administrerande leiar av blomsterbutikken ATH Flora Design samt styreleiar i Hamar Sentrum AS

Sosiale medium: @athfloradesign

I 2014 flytta han til Hamar saman med kjærasten. Dei to har starta ein blomsterbutikk saman, i tillegg til at Eirik jobbar fulltid i Kongsberg Maritime som service engineer og er styreleiar i Hamar Sentrum AS. Han vaks opp på gard i Ramstaddal, med eit nært forhold til naturen.