Forseinka med tre veker

Nyhende

Det melder Sykkylven kommune på sine heimesider i ein oppdatering om vaksineringssituasjonen. Her kjem det fram at i veke 8, 9 og 10 fekk kommunen berre inn Pfizer/BioNTech-vaksinar til dei som skulle setje den andre dosen. Difor er det no ei forseinking på tre veker for vaksineringa av gruppa mellom 75 og 84 år. Sidan AstraZeneca vaksinen berre blir gitt til personar under 65 år, skal alle over 65 år ha Pfizer/BioNTech og blir difor råka av denne forseinkinga.