Nyhende

Dette melder dei i ei tekstmelding til alle i Sykkylven kommune. Her skriv dei at dei to siste vassprøvene dei har tatt har vore fine, og at kokevarselet derfor blir oppheva.

Dei beklagar også ulempene dette har medført for abonnentane deira. Kokevarselet vart innført torsdag 4. mars då det var funne bakteriar i drikkevatnet. Alle abonnentane til det kommunale vassverket blei derfor oppmoda til å koke vatn som skulle brukast til drikke, matlaging og tannpuss.