– Som å vere med i «Luksusfellen»

Nyhende

– Ein må stikke fingeren ned i jorda og sjå på realitetane. Ingen ville ha brukt av sine eigne pengar på denne måten, seier Olav Harald Ulstein til Nyss.

Kommunepolitikaren frå Sykkylven Frp reagerer kraftig på at det i førre kommunestyremøte vart vedteke, mot kommunedirektør Geir Ove Vegsund sine ønsker, å ikkje leggje ned Tandstad og Vik barnehage, men i staden behalde Tandstad. Dette skjer etter at kommunen før jul vedtok å kjøpe den private Krikane barnehage for om lag 11 millionar kroner.

– Dette er sløsing av fellesskapet sine pengar. No har vi 60 ledige barnehageplassar i Sykkylven, då heng det ikkje på greip å skulle ha endå meir plass, seier Ulstein.

Lovstridig

Ulstein var opphavleg ein del av fleirtalet som gjekk inn for å kjøpe Krikane barnehage før jul, men har no ombestemt seg. Han fortel at det er fordi kommunestyret gjekk imot kommunedirektøren sine ønsker.

– Kommunedirektøren sa klart ifrå då vi bestemte oss for å kjøpe Krikane barnehage at om det skulle bli lønsamt, så måtte vi også gjere ein omfattande omstrukturering av barnehagedrifta. Det tyda at vi då måtte leggje ned Vik og Tandstad i år, og Blakstad neste år, seier han.

Under kommunestyret måndag 15. mars skal oppkjøpet av Krikane barnehage igjen takast opp. Dette er fordi det førre vedtaket om kjøp av barnehagen er lovstridig i høve Kommunelova. I sakspapira kjem det fram at kjøpet av aksjane til Krikane barnehage AS, slik det var vedteke i kommunestyret før jul, mest sannsynleg kunne vere i strid med finansieringsbetingelsane i kommunelova. Dette gjeld § 14–15 (2), som er ein relativt ny paragraf, sett i verk så seint som 1. januar 2020. Kort fortalt betyr det at det er ein reell fare for at aksjeoppkjøpet ikkje kan finansierast via låneopptak, men takast over kommunebudsjettet i staden.

Kommunen har etter forhandlingar med seljarane fått presentert ein alternativ modell, der gjennom ein såkalla skattefri fisjon blir eigedom, driftsmidlar og nokre andre balansepostar overført til eit nystifta, reint eigedomsselskap – Krikane Eiendom AS. Deretter sel eigarane av dette selskapet aksjane sine i Krikane Eiendom AS til Sykkylven kommune. Denne endringa vil og føre til at det kommunale låneopptaket aukar med 1 million kroner.

Vidare i sakspapira heiter det at kommunedirektøren framleis meiner at eit kjøp av Krikane barnehage kan vere eit strategisk grep for Sykkylven kommune, men at det krev at kommunen gjer grep for å utnytte og optimalisere den samla barnehagekapasiteten.

Han skriv og at ein må sjå eit eventuelt kjøp av Krikane barnehage i samanheng med korleis kommunen elles organiserer barnehagedrifta. Her tek han fram vedtaket frå førre kommunstyre, der kommunen gjekk inn for å behalde Tandstad, men leggje ned Vik. Ved å behalde Tandstad blir den kommunale innsparinga på 1.250.000 kroner, noko som er 500.000 kroner mindre enn det som er budsjettert med. Dette må då hentast frå disposisjonsfondet. Om både Vik og Tandstad hadde blitt lagt ned i år, ville innsparinga ha blitt på 1.900.000, og kommunen ville då kunne tilføre 150.000 kroner til driftsfondet. Han skriv også at det truleg ikkje er fornuftig å kjøpe Krikane barnehage om kommunen ikkje har som intensjon, og legg til rette for, å utnytte kapasiteten som er der.

Krinspolitikk

Basert på det som kommunedirektøren melder, meiner Ulstein at det å kjøpe Krikane barnehage utan å omstrukturere barnehagedrifta er som å vere med på «Luksusfellen» på TV.

– Ein brukar pengar ein ikkje har, og før ein veit ordet av det vil disposisjonsfondet, sparepengane våre, vere tomt. Ein har «Kjendis-Farmen» og andre kjendisprogram på TV, så kanskje ein burde ha ein kommunalversjon av «Luksusfellen» også. Her hadde Sykkylven passa godt inn, seier han.

Ulstein trur at avgjersla om ikkje å leggje ned Tandstad har ein del med krinspolitikk å gjere.

– Eg skjøner godt at det ikkje er kjekt eller populært å vere den som måtte leggje ned ein barnehage eller skule i krinsen der ein bur, og det er det verste eg veit som kommunepolitikar å måtte gjere noko slikt. Men vi må kunne sjå på dette som ein heilskap, viss ikkje kjem vi til å køyre kommunen i grøfta. No er det eit faktum at barnehagedrifta i kommunen er alt for høg, noko som blei kommentert fleire gonger då kommunen var på Robek-lista. Ein hadde ikkje godteke å styre slik med eigen personøkonomi, og då bør vi ikkje godta det med kommuneøkonomien heller, seier Olav Harald Ulstein.