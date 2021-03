Støtte til kulturminne

Nyhende

Det var totalt 27 prosjekt i Møre og Romsdal fylke som fekk økonomisk støtte til vedlikehald og istandsetting. I ei pressemelding seier fungerande leiar i Kultur-, næring- og folkehelseutvalet, Joakim Skaar at støtta til dei ulike prosjekta vil få stor betydning for regionen, og har ein høg verdi for lokalsamfunnet.