Interpellasjon om vinterstengt veg

Nyhende

– Gjennom mange år har vegen gjennom Fasteindalen vore vinterstengt, men vegen har sjeldan eller aldri vore fysisk stengt. Utan forvarsel er no vegen fysisk stengt, skriv Ap, og legg til at det å fysisk stenge ein viktig veg for dei som bur i Ramstaddalen er å sjå på som ei hindring på fleire måtar.