Utferd og heimlengt

Kven er dette Namn: Karl Kristian Langeland

Født: 1984

Foreldre: Astrid og John Arne Langeland

Søsken: Knut Dag, Ann Kristin og Petrin Iren

Oppvaksen: Øvsthaugen på Hellesylt

Sivilstatus: Einsleg, men ikkje einsam

Bustad: Leilegheit i Oslo

Yrke: Lagbyggar i Senterpartiet

Sosiale medium: Instagramprofil @karlkristianla

Han har budd i Frankrike og besøker gjerne eksotiske reisemål, samtidig reiser han mykje som lagbyggar i Senterpartiet i Oslo. Like sterkt som behovet for å reise ut, er tilknytinga til heimstaden Hellesylt. Korona har lagt nye føringar, så no har Karl Kristian utvikla mange nye interesser som kan pleiast utan å forlate leilegheita.