Nyhende

Olav Harald Ulsten (Frp), som stod fram i Nyss førre fredag, varsla om at han ville ombestemme seg og likevel ikkje vil gå inn for kjøp av Krikane barnehage AS. Han sa at dette er som å vere med i «Luksusfelle». Formannskapet i Sykkylven støtta Ulstein då saka på nytt kom opp til handsaming i dag, måndag.