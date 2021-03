Orientering om Hofseth-saka:

– Feil namnebruk har ført til mykje frustrasjon

I formannskapsmøtet i Stranda måndag bad Knut Dag Langeland (Ap) om status for og orientering om den mykje omdiskuterte Hofseth-saka. – Det er beklageleg at det er brukt feil ord i denne saka, Urdaneset i staden for Skafjellet. Mykje frustrasjon ligg bak den lille biten, sa Gunhild Kvam (Sp).