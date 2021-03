Nyhende

Her er to sider frå eit programhefte frå 1966. Eit nostalgisk gjensyn med og tilbakeblikk på ei anna tid, med lokal tilknyting – og som apropos til eit nyleg avslutta ski-VM i 2021.

Vi får neppe besøk av årets norske verdsmeistrar i langrenn i nær framtid; dei har nok andre prioriteringar enn å legge ut på «signingsferd Noreg rundt» på ettervinteren. Men etter suksessen i VM i Oslo i 1966 gjorde dei nettopp det. På Strandafjellet fekk m.a. tre firedelar av herre-stafettlaget syne seg fram (berre Odd Martinsen mangla) i eit show-prega arrangement, der «kosekveld» med galla-middag og premieutdeling på ungdomshuset etterpå var like stor stas.

Eg hugsar godt både dette rennet i 1966 og eit anna på Strandafjellet, litt før på 60-talet, då m.a. dobbel olympisk meister Hallgeir Brenden deltok. Sameleis kunne vi heldige gutehynane to vintrar på 1960-talet stå med store auge mellom eit talrikt publikum langs hoppbakken på Brunstad, der velledalingane arrangerte nasjonalt hopprenn. Begge åra deltok m.a. Arne Larsen («bakaren frå Heggedal»), som var både verdsmeister i kombinert og noregsmeister i spesielt hopprenn i 1962. Rykta ville ha det til at gjetordet om fine og nyttige premiar i møbelbygdene på Sunnmøre, gjorde at skistjernene gjerne tok turen hit. Von dess!