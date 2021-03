Viggo Johan Ørbak, alias William Green og mange, mange andre

Nyhende

Reporteren frå Vi Menn hadde funne namnet mitt i div. aviser frå 1960/70-talet. Han ringde til meg og spurde mellom anna om eg visste kvar han held til no. Eg hadde greidd å «skoge ti» adressa hans. Han bur i Malmö i Sverige. Reporteren reiste like godt til Malmö på adressa eg gav opp. Namnet hans ved ringeklokka fanst ikkje og heller ingen reaksjon. Han gav opp. Det var bomtur. I det han var i veg bort frå huset kom ein mann med ryggsekk gåande. Han spurde om han kjende til ein Ørbak. «Ørbak det er jag, men no heiter jag William Green», sa mannen. Snakk om flaks!