Heldt konsert for eldre

Nyhende

Marianne Hafsaas på fløyte og Ilona Lapinskiene på piano vart veldig godt mottatt av både bebuarar og tilsette ved BUAS.

– Dette var andre konserten kulturskulen heldt ved BUAS i vår, og både musikarar og publikum set stor pris på å møtast til slike musikkstunder i desse tider når alt har stått stille så lenge. Desse minikonsertane er noko kulturskulen har hatt som fast aktivitet dei siste åra med to til tre besøk i halvåret. Tidlegare med ganske store orkester, men no helst to og tre om gongen og så vekslar vi på å lage program. Programmet denne tysdagen var prega av vårstemninga utanfor vindauga og den komande påska, seier musikkleiar Åge Frøystad, som håpar at forholda held seg slik at kulturskulen kan kome tilbake med fleire konsertar utover mot sommaren.