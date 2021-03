Imponerande innsats under UKM

Nyhende

Eit vidt spenn og høg kvalitet på innslaga gjorde at det ikkje var vanskeleg å la seg imponere over årets UKM-deltakarar. Kulturskulerektor og musikkleiar i Sykkylven, Åge Frøystad syntest det var veldig kjekt at det vart mogleg å gjennomføre den årelange UKM-tradisjonen.