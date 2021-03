Stor giverglede for Ulrik (4) som kan miste synet:

Samla inn over ein million kroner på under tolv timar

Den norske staten vil ikkje ta rekninga for at Ulrik Fure (4) skal få behalde synet, då dei synest det blir for dyrt. No har det blitt samla inn over ein million kroner til å redde synet til guten.