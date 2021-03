Stifting av Sykkylven omsorgsbustader KF

Nyhende

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtekter vert fastsett som vedtekter for føretaket. Som styreleiar for selskapet vert vald Otto Magne Strømmegjerde med Torill Velle, Arvid Aure, Odd Arne Eidem og Nina Ulstein som styremedlemar. Vararepresentant er Hallbjørg Vik Støylen. Møre og Romsdal revisjon SA vert vald som revisor for selskapet. Kommunestyret underteikna stiftingsprotokollen som er vedlagt saka.