Glad i fjellturar og friluftsliv

Nyhende

Kven er dette? Namn: Frank Emil Sandvik

Alder: 44 år

Bustad: Ikornnes

Yrke: Seljar for Scania

Frank Emil Sandvik (44) vaks opp i Tusvik saman med foreldra Eva og Arnljot Sandvik og syskena Kariann og Elise. Etter to år maskin- og mekanikarfag ved Sykkylven vidaregåande skule starta han som lærling ved Møre Trafo. I 1996–97 reiste han til Hønefoss for å avtene verneplikta si, og medan han var i militæret fekk han moglegheit for å ta sertifikat på lastebil. Frank Emil fekk i 1999 arbeid ved Dag’s Maskin og køyrde lastebil der fram til 2011. Då starta han ein ny kvardag og fekk jobb som seljar ved AGA og etter kvart gjekk han over til Wist, før han i 2019 starta som seljar ved Norsk Scania avdeling Ålesund, som held til på Digerneset i Skodje.

I 2012 tok han over huset til besteforeldra sine på Ikornnes, og har i periodar brukt mykje av fritida si til å renovere huset.

Frank Emil er ein friluftsmann og set stor pris på turar på fjellet både sommar- og vintersesongen. Ekstra kjekt er det når barna Hanna (21), Emil (17) og Eline (14) blir med på desse turane. Det har blitt mange turar til fjelltoppane i nærområdet, men også fleire stadar i landet, som til dømes Galdhøpiggen og Store Ringstind i Hurrungane (Luster). Til sommaren har han som mål å gå til topps på Råna.