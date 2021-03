Kan bli underavdeling

Nyhende

Kommunedirektør Geir Ove Vegsund har til møtet i Levekårsutvalet i morgon lagt på bordet ei omfattande utgreiing om Tandstad barnehage kan organiserast som ei underavdeling til ein annan kommunal barnehage for å spare kostnadar. Han har ingen tilråding, men den blir lagt fram som ei orienteringssak.

I vurderinga skriv kommunedirektøren mellom anna: "Den einaste moglege innsparing ved å organisere Tandstad som ei underavdeling til ein annan kommunal barnehage er knytt til styrarressursen. Som vi har gjort greie for ovanfor vil ei slik løysing innebere store utfordringar, både lovmessig og kvalitetsmessig. Men gitt at ei slik ordning likevel let seg gjennomføre, og for å talfeste ei fiktiv innsparing, kan vi likevel forsøke å bringe nokre tal på bana". Tandstad barnehage har i dag ein 60 prosent styrarressurs. Inkludert arbeidsgjevaravgift, pensjonsutgifter og alle andre sosiale kostnadar utgjer dette årleg om lag 525.000 kroner.