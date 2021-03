Nyhende

Sykkylvingen Sebastian Longva Andreassen som har tatt ein bachelorgrad i USA, har dei siste åra spelt amerikansk fotball. Etter at familien flytta frå Sykkylven til Ålesund spelte han på AaFK 2. i 3. divisjon. No er han heime igjen, og har dei siste vekene trena med Brattvåg. Til Sunnmørsposten seier Sebastian at på grunn av koronapandemien så er det ikkje er mogleg å reise rundt på prøvespel i USA. Primært ønskjer han å kombinere fotball og vidare utdanning i USA.