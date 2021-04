Nyhende

Kven er dette? Namn: Sandra Elizabeth Mclanachan Værnes

Alder: 28 år

Bustad: Aure

Yrke: Butikkmedarbeidar hjå Europris

Sandra Elizabeth (28) budde i Sykkylven saman med mora Elin Klara Værnes fram til ho var ferdig med andre klasse på barneskulen. Då flytta dei inn til bonusfaren Jens Kåre Blakstad og bonusbrørne Stein Egil og Svein Even på Stranda. Ho gjekk vidaregåande på Stranda og tok utdanning i restaurant- og matfag med fordjuping som pølsemakar. Etter at ho starta lærlingtida utvikla ho ein type astma som gjorde det vanskeleg å arbeide i kalde miljø, og ho måtte dessverre avslutte læretida. Etter dette byrja Sandra på Coop Prix på Stranda og i 2013 flytta ho tilbake til Sykkylven. I 2014 starta ho å arbeide hjå Europris og trivst godt i jobben sin, med varierte dagar med ulike arbeidsoppgåver.

I fjor møtte ho kjærasten Marius Mikalsen som kjem frå Harstad, og i juni flytta han til Sykkylven og dei vart sambuarar. Han fekk på hausten arbeid ved skumplastavdelinga på Ekornes. På fritida brukar dei ein del tid på deira felles interesse «gaming», som er dataspeling via internett, som dei har halde på med i fleire år. Gjennom ulike dataspel har dei fått eit nettverk av online-venar både i inn- og utland. Ei anna interesse Sandra har er matlaging, og ho eksperimenterer ofte på kjøkkenet og lagar alt frå kvardagsmåltid til meir kreative rettar og uliker typar kake. Ho har fleire kokebøker med freistande rettar som til dømes «Tacobibelen» som gir mange nye variantar av den kjende «fredagstacoen».

Sandra er også veldig glad i dyr og er ofte med søskenbarnet Henriette Slettvold og venninna Carina Slettvold på ulike hundestemne, og vil gjerne ha eigen hund i framtida. No har ho ein katt som heiter Buffy på sju år som ho seier regjerer i heimen deira på Aure.