Ope brev til politisk leiing i Stranda kommune som respons på leiar i Utdanningsforbundet i Stranda, Jens Vik sitt utspel

Nyhende

I eit ope brev til politikarane i Stranda, prenta i Nyss 24.mars, teiknar leiar i Utdanningsforbundet i Stranda, Jens Vik, eit bilete av samarbeidsklimaet mellom Stranda Kommune og Hovudtillitsvalde/Tillitsvalde vi ikkje kjenner oss igjen i. Leiaren i Utdanningsforbundet skildrar eit samarbeidsklima prega av intoleranse og autoritær maktbruk og kjem med svært alvorlege klagar både mot namngitte tilsette og mot ein av dei andre organisasjonane i kommunen. Dette må vi som er valt av arbeidstakarane i kommunen til å representere dei tilsette sine interesser i partssamarbeidet og på breitt grunnlag reagere kraftig mot.

I sitt brev kjem leiaren av utdanninsgforbundet med fleire udokumenterte påstandar og tillet seg å tillegge både arbeidsgjevar generelt, og enkeltpersonar i leiinga spesielt, både nedsettande karakteristikkar og haldningar vi som tillitsvalde ikkje kjenner oss igjen i. Vi opplever at Stranda Kommune er ein profesjonell og dyktig motpart i både forhandlingar og drøftingar, og at kommunen set si ære i å oppfylle intensjonane i partssamarbeidet slik dette er nedfelt i avtaleverket. Brevet, slik det er formulert, vitnar om manglande innsikt og forståing for både lov- og avtaleverk. I partssamarbeidet lokalt har vi alle klart definerte roller som vi etter avtaleverket er pålagt å fylle. Leiaren av utdanningsforbudet har, etter det vi kan sjå, problem med å akseptere si rolle og sin plass i dette systemet.

Før Koronapandemien sette dei fleste normale tilstander og møtestrukturar «på vent», hadde kommunen ein klar struktur på dei faste drøftingsmøta (Heimel: Hovudavtalen Del B § 3-1b)med alle HTVar i kommunen. Slike hadde vi fast 4- 5 av pr år. I tillegg til desse faste møta vart det gjennomført ein serie drøftingsmøter i samband med dei årlege lønnsforhandlingane. Tillitsvalde er også representert i alle dei faste og lovpålagde utvala slik som t.d. Partssamansett Utval (PAU Heimel – Kommuneloven §5-11) og Arbeidsmiljøutval (AMU Heimel: Arbeidsmiljøloven Kap.7).

Arbeidsgjevar har vidare gode rutiner for å inkludere dei tillitsvalde på ulike nivå i tilsettingssaker. Før ei stiling vert utlyst skal behovet for stillinga drøftast med tillitsvalde på arbeidsplassen. Vi får rutinemessig søkjarlister til uttale og har rett til å stille som bisitjar i intervjusituasjonar og i tilsettingsmøter (Hovedavtalen Del B §3-1e, §3-2g). I tillegg vert tillitsvalde, på ulike nivå, inkludert i fleire ulike arbeidsprosessar når prosjekt skal utviklast, arbeidstidsordningar utprøvast, i dialogmøter mellom politisk leiing og administrativ leiing m.m. Stranda var også ein pådrivar for å få tillitsvalgtrepresentantar med i ulike samanhengar når vi tidlegare arbeidde opp mot Sykkylven kommune med tanke på kommunereformen

Leiaren av Utdanningsforbundet tek spesielt opp partssamarbeidet i oppvekstsektoren i kommunen. På mange måtar kan oppvekstsektoren i Stranda, og måten partssamarbeidet er organisert på her, stå som eit skuleeksempel på korleis samarbeidet mellom tillitsvalde og arbeidsgjevar bør organiserast. På overordna nivå har kommunalsjefen eigne, faste drøftingsmøter, om lag 10 i året, mellom kommunen og alle organisasjonane i sektoren. Her vert saker drøfta på overordna plan, som oftast svært tidleg i prosessen. På dei ulike einingane har i tillegg einingsleiarane eigne drøftingar med sine plasstillitsvalde og tek desse med i dei lokale prosessane, oftast på eit tidleg stadium. I tillegg er altså dei tillitsvalde i oppvekstsektoren inkludert i alt det andre, faste partssamarbeidet som er omtalt i avsnitta ovanfor. Oppvekstsektoren i Stranda er eit førebilete ikkje berre for dei andre sektorane i kommunen, men også for andre kommuner.

I sitt brev angrip Jens Vik særskild den posisjonen Skolelederforbundet har i kommunen. Til klargjering kan vi difor opplyse om at Skolelederforbundet i Stranda sin tillitsvalde vert kalla inn til og deltek på dei faste drøftingane arbeidsgjevar kallar inn til, både på overordna nivå og dei eigne drøftingane innan oppvekstsektoren. Dette er Skolelederforbundet forplikta til etter Hovudavtalen.(jfr. HA, Del B §3-2) I tillegg er Skolelederforbundet sin tillitsvalde utpeika av dei andre i HTV-gruppa som ein av fire arbeidstakarrepresentantar i det lovpålagde AMU. I AMU representerer Skolelederforbundet, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Hovudverneombod arbeidstakarsida. I inneverande valperiode vart Skolelederforbundet sin representant vald som leiar av AMU. Leiarververt her er 2-årig og alternerer mellom arbeidgjevarsida og arbeidstakarsida. Utanom dette er ikkje Skolelederforbundet for tida representert i nokon av dei andre faste, eller mellombelse, samarbeidsorgana mellom partane lokalt.

Også gjennom koronapandemien har Stranda Kommune vore svært aktiv med å inkludere dei tillitsvalde i prosessane. Starten i mars 2020 var rett nok noko haltande, men når systema etter nokre veker fall på plass vart tillitsvalde inkludert i kriseleiinga, kommunen hadde faste møter, kvar veke, med sine hovudtillitsvalde og AMU spelte ei aktiv rolle gjennom våren 2020 med å ivareta arbeidsmiljøet til dei tilsette. Også etter sommaren har dei tillitsvalde, hovudverneombod og AMU rutinemessig blitt inkludert og orientert, og viktige spørsmål knytt til pandemien er blitt drøfta med dei tillitsvalde, både på overordna plan og ute på dei ulike einingane.

Vi som hovudtilitsvalde og hovudverneombod ynskjer med dette brevet å gje kommunen dei beste skussmål for måten kommunen handterer partssamarbeidet på, og den kritikken vi eventuelt har knytt til enkeltsaker, vil vi ta opp dei drøftingane vi som tillitsvalde deltek i.