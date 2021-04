Margreth Olin nominert til Gullruten 2021

Nyhende

Filmen "Selvportrett" av Margreth Olin, Katja Høgset og Espen Wallin, har blitt nominert i kategorien beste TV-dokumentar i kåringa av Gullruten 2021. tillegg er "Selvportrett" nominert i kategorien beste klipp. Dei andre nominerte i same klasse er Oscarnominerte "Do Not Split", den mykje omtala filmen "Kunstneren og Tyven" og filmen "Alt det eg er".